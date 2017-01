Új szájon át szedhető terápiákat fogadott be az OEP a tüdőrák kezelésére

Az eddig kizárólag egyedi méltányossági kérelemmel alkalmazható készítmények társadalombiztosítási támogatással 2017 januárjától érhetők el.

A tüdőrák mind hazánkban, mind világszerte a leggyakoribb és legnagyobb arányban halállal végződő daganattípus. Magyarországon évente 10 000 feletti az új tüdőrákos megbetegedések száma − ezek 90%-áért a dohányzás a felelős − és közel 8 000 beteg hal meg következtében. Az új megbetegedések 85%-át a nem-kissejtes tüdőrák teszi ki, amelynek leggyakoribb típusa – az esetek közel fele – a mirigyhámból indul ki.

A mirigyhámból kiinduló daganatban szenvedők közül évente körülbelül 300-350 betegnél mutatják ki a hámsejtek által termelt megváltozott növekedési faktort (az ún. EGFR mutációkat). Az egyik, most befogadott tüdőrák elleni daganatellenes készítmény célzottan azoknál betegeknél alkalmazható, akik hordozzák ezeket a mutációkat. A receptorok jelfogó molekulák, amelyek különféle információkat közvetítenek a sejtmagba. A sejtosztódás során a megváltozott receptorok olyan jeleket továbbítanak, amelyek folyamatos növekedésre és osztódásra utasítják a sejteket, vagyis daganatnövekedést váltanak ki. A mutációt úgynevezett molekuláris diagnosztikai vizsgálattal lehet kimutatni, amelyet már hazánkban is több patológiai intézetben térítésmentesen elvégeznek.

A készítmény hatásosságát számos klinikai vizsgálat is alátámasztja, melyekben több száz beteg vett részt. Ezek eredményeképpen arra jutottak, hogy a jelenlegi legmodernebb kemoterápiás kezeléssel összehasonlítva a célzott kezelést kapó betegek progressziómentes túlélése körülbelül megkétszereződött. A vizsgálatok tehát kimutatták, hogy a most befogadott terápia – amelyet már több mint 60 országban engedélyeztek – csökkenti a betegség előrehaladását, ezen kívül a mellékhatásai is jól kezelhetőek.

A másik készítménynek − amely szintén januártól érhető el társadalombiztosítási támogatással − három olyan receptor áll a támadáspontjában, amelyek a daganatnövekedésért, a daganatos érújdonképződés kialakulásáért és a fenntartásáért felelnek. Ezt a daganattípust a betegek többségénél már előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, illetve a kemoterápia után általában az állapot rosszabbodását tapasztalják, így nagy szükség van hatásos másodvonalbeli kezelésekre. A másodvonalú kezelés fő célja, hogy a jó életminőség fenntartása mellett meghosszabbítsa az élettartamot. A klinikai vizsgálatok, amelyeket 27 országban, több mint 1300 beteg bevonásával végeztek, kimutatták, hogy a most befogadott készítmény kombinációs terápiában több hónapos túlélést biztosít anélkül, hogy a betegek életminőségére kedvezőtlen hatásokat gyakorolna.

A rák gyógyításában – az idejében történő felismerés mellett – nagyon fontos szerepe van a legújabb gyógyszerfejlesztések eredményeként elérhető célzott terápiáknak, amelyek hatékonyabbá teszik a gyógyulást, és ezzel a várható túlélés is meghosszabbodhat: a most befogadott készítményekkel még több beteg részesülhet ezekben a modern gyógyszeres kezelésekben.