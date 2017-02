“Gyermek sürgősségi ellátás aktuális kérdései és alapjai” konferencia

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait a megrendezésre kerülő “Gyermek sürgősségi ellátás aktuális kérdései és alapjai” címú konferenciára. Az elmúlt években a sürgősségi ellátás nem csak a fejlesztések, hanem a szakmai fórumok érdeklődésének is centrumába került. A gyermek sürgősségi ellátásról még egyelőre ritkábban lehetett hallani. Ezzel a konferenciával az a célunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük azokat a rendezőelveket, célokat, rendszereket, amikkel a sürgős ellátást igénylő gyerekek biztonságosabban, hatékonyabban gyógyíthatók. Igyekszünk a mindennapi gyakorlatot is tekintetbe venni az előadások során. Amiről beszélni szeretnénk: Kórházi gyermek sürgősségi ellátás

Kórházon kívüli gyermek sürgősségi ellátás, gyakorlati tudnivalók

Triage

Egy napos ellátás

Aktuális trendek A konferencia időpontja: 2017. március 24. Szakmai védnök: Dr. Krivácsy Péter, az I. sz. Bókay Gyermekklinika osztályvezető főorvosa A konferencián és a konferenciával lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a klinikai gyermekorvosok, házi család- és gyermekorvosok, egyetemista hallgatók, rezidens orvosok ill szakdolgozók naprakész információkat kapjanak az aktuális kérdésekről, elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt. A referátumok mellett lehetőség van 15-20 perces előadások bejelentésére, amelynek elfogadásáról a beküldött kivonatok alapján a szervező bizottság dönt. Az absztrak benyújtás határideje: 2017. március 15. Kérjük, hogy a beküldéskor a következő sorrendet kövesse: Szerző(k), Megjelentetni kívánt titulus, Munkahely(ek), Előadás címe, 8-10 soros összefoglaló TERVEZETT PROGRAM 8.30-9:30 REGISZTRÁCIÓ 9.30-9.40 MEGNYITÓ 9.40-10:20 Dr. Bognár Zsolt, osztályvezető főorvos, Heim Pál Kórház, Budapest 10.20-11.00 Dr. Goschler Ádám – orvosigazgató, Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Kha., Budapest 11:00-11:40 Dr. Krivácsy Péter – osztályvezető főorvos, I. sz. Bókay Gyermekklinika, Budapest 11.40-12.00 Technikai szünet 12.00-12.20 Előadás 12:20-12:40 Előadás 12.40-13.20 EBÉD 13.20-14.00 Esettanulmány csokor 14.00-14.20 Támogatói előadás 14.20-14.40 Támogatói előadás 14.40-15.40 Vita, Zárszó A program alakulása a rendezvény honlapján ill. a faceboon eseményen folyamatosan nyomon követhető! Általános tájékoztató A KONFERENCIA HELYSZÍNE Hotel Belvedere Budapest (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/A.) REGISZTRÁCIÓ A Jelentkezési lapot mellékeltük. Kérjük lehetőleg 2017. március 10-ig – pontosan kitöltve – a következő címre megküldeni szíveskedjen: É+L Kft., 1064 Budapest, Pf.354., E-mail: el@epluszl.hu A “Gyermek sürgősségi ellátás aktuális kérdései és alapjai” Konferencia online jelentkezésre is van lehetőség. REGISZTRÁCIÓS díj Tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a kongresszusi nyomtatványok és a kávészünetek költségeit (az ÁFA-t nem). A megadott díj 1.000 Ft + ÁFA (br. 1.270 Ft) közvetített étkezést tartalmaz. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban foglalt közvetített étkezések mértékét a számlán külön feltüntetjük. A regisztrációs díj nem tartalmaz biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 2017. március 10. előtti jelentkezés esetén: 14.000 Ft+Áfa 2017. március 10. utáni jelentkezés esetén: 16.000 Ft+Áfa Helyszíni jelentkezés esetén: 19.000 Ft+Áfa Szakdolgozóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, oktatóknak: 10.000 Ft+Áfa Számla módosítás esetén – amennyiben arra nem a szervezők miatt van szükség – 1.000 Ft (+ÁFA) adminisztrációs díjat számítunk fel! ÉTKEZÉS A konferencia helyszínén ebédlehetőséget biztosítunk 2.960 Ft/fő (+ÁFA) áron. SZÁLLÁS A szállásfoglalás egyénileg történik. PARKOLÁS A parkolás a szálloda mélygarázsában (a meghirdetés időpontjában, korlátozott számban), valamint a környező utcákban. LEMONDÁSI FELTÉTELEK A rendezvényen való részvétel lemondását kizárólag írásban 2017. március 15-ig áll módunkban elfogadni. Amennyiben a lemondás határidő után történik, a szolgáltatások díját a jelentkező köteles megtéríteni. A leszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem veszi igénybe. KIÁLLÍTÁS Az É+L Kft. a konferenciához kapcsolódóan szakkiállítást szervez. Várjuk a cégek érdeklődését is! Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai személyes jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… A további sikeres együttműködés reményében, tisztelettel:



Holló Szilvia rendezvény koordinátor

É+L Kft. +36 30 267-9012 el@epluszl.hu